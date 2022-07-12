اليوم السابع
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جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.. صور

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:07 ص
جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.. صور جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية
الغربيــــة عادل ضرة

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أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء أمس، جولة مفاجئة فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع مدينة طنطا، حيث تفقد المحافظ شوارع "البحر، الكورنيش، سكة المحلة، الجلاء، سعيد، المعتصم، الإستاد، النحاس، المديرية، القنطرة، الجلاء، حسن رضوان". 

 

وخلال الجولة تم غلق 4 ورش لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، وتشميع عدد 2 كافية لتعديهم على حرم الطريق العام، ورفع كافة الإشغالات، كما تابع المحافظ انتظام العمل فى منطقة عربات الطعام المتنقلة والتى تم تخصيصها بمنطقة الإستاد، فى حين شنت باقى المراكز والمدن والأحياء حملات مكبرة مماثلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، ومحمود عيسى رئيس حى ثان طنطا وممدوح النجار رئيس حى أول طنطا. 

 

 
 
جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (1)
جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (1)

جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (2)
جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (2)

جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (3)
جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (3)

جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (4)
جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (4)

جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (5)
جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (5)

جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (6)
جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (6)

جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (7)
جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية (7)
 

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