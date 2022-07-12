جريمة قتل فى إمبابة بسبب الخلاف على مكان ركن سيارة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شخص فى مشاجرة بمنطقة إمبابة، نتيجة الخلاف على مكان ركن سيارة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما، نتيجة إصابته بجرح نافذ في إمبابة.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الخلاف على ركن سيارة، أدى لنشوب مشاجرة بين شخصين، ما أسفر عن مقتل أحدهما عقب إصابته بجرح نافذ بمطواة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتبين إصابته خلال المشاجرة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.