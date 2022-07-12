اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 04:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

جريمة قتل فى إمبابة بسبب الخلاف على مكان ركن سيارة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:55 م
جريمة قتل فى إمبابة بسبب الخلاف على مكان ركن سيارة حبس -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شخص فى مشاجرة بمنطقة إمبابة، نتيجة الخلاف على مكان ركن سيارة  وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما، نتيجة إصابته بجرح نافذ في إمبابة.
 
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الخلاف على ركن سيارة، أدى لنشوب مشاجرة بين شخصين، ما أسفر عن مقتل أحدهما عقب إصابته بجرح نافذ بمطواة.
 
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتبين إصابته خلال المشاجرة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قتل شخص

ركن سيارة

قسم إمبابة

مشاجرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة