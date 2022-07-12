ثالث أيام التشريق.. طواف الوداع ويستحب زيارة المسجد النبوى بالمدينة

كتب لؤى على

يواصل حجاج بيت الله الحرام، أداء مناسك الحج ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله فى يوم التشريق الثالث وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الثالث عشر من ذى الحجة.

1- اليوم الثالث عشر من ذى الحجة.

2- بعد المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ترمى الجمرات الثلاث بعد الزوال وتفعل كما فعلت فى اليومين السابقين.

3- فإن عزمت الرجوع إلى بلدك فطف طواف الوداع، أما الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع، إلا إذا طَهُرَتا قبل السفر فوجب عليهما.

4- قال الله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله" وبذلك تمت مناسك الحج ولله الحمد والمنة.

5- ويستحب للحاج أن يزور المسجد النبوى بالمدينة، لكنه ليس من مناسك الحج كما يظنه كثير من الناس.