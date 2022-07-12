اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 02:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ثالث أيام التشريق.. طواف الوداع ويستحب زيارة المسجد النبوى بالمدينة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:00 ص
ثالث أيام التشريق.. طواف الوداع ويستحب زيارة المسجد النبوى بالمدينة حجاج - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل حجاج بيت الله الحرام، أداء مناسك الحج ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله فى يوم التشريق الثالث وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الثالث عشر من ذى الحجة.
 
1- اليوم الثالث عشر من ذى الحجة.
 
2- بعد المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ترمى الجمرات الثلاث بعد الزوال وتفعل كما فعلت فى اليومين السابقين.
 
3- فإن عزمت الرجوع إلى بلدك فطف طواف الوداع، أما الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع، إلا إذا طَهُرَتا قبل السفر فوجب عليهما.
 
4- قال الله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله" وبذلك تمت مناسك الحج ولله الحمد والمنة.
 
5- ويستحب للحاج أن يزور المسجد النبوى بالمدينة، لكنه ليس من مناسك الحج كما يظنه كثير من الناس.
 

المسجد النبوى

الحج

المسجد الحرام

يوم التشريق الثالث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة