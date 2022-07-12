اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 08:47 م
أكرم القصاص
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تونس تعرب عن تضامنها مع اليابان واستنكارها الشديد لاغتيال شينزو آبي

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 08:02 م
تونس تعرب عن تضامنها مع اليابان واستنكارها الشديد لاغتيال شينزو آبي شينزو
أ ش أ

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أعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، عن تضامن بلاده مع اليابان واستنكارها الشديد لعملية الاغتيال الجبانة للوزير الأول الياباني السابق شينزو آبي.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال زيارة الجرندي، لمقر إقامة سفير اليابان في تونس شينسوكي شيميزو، لأداء واجب العزاء في وفاة آبي، حيث عدد مناقب وخصال شينزو آبي، كشخصية سياسية ذات إشعاع وتأثير دولي ومذكّرًا بمساهماته في تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع تونس وتكريس مكانة اليابان كشريك متميز لها ومساند لمسيرتها التنموية.

ووقع الوزير التونسي في سجلّ التعازي المفتوح بمقر الإقامة متقدّمًا باسمه الخاص ونيابة عن الحكومة التونسية بالتعزية إلى سفير اليابان بتونس ومن خلاله إلى عائلة الفقيد وإلى الحكومة اليابانية والشعب الياباني الصديق.

 


تونس

اليابان

اغتيال شينزو آب

شينزو آب



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