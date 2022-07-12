اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 08:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تونس: اختراق موقع تسجيل الناخبين محاولة يائسة لإدخال الفوضى فى الاستفتاء

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 07:13 م
تونس: اختراق موقع تسجيل الناخبين محاولة يائسة لإدخال الفوضى فى الاستفتاء الرئيس التونسي قيس سعيد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، تأكيده على ضرورة احترام القانون وعلى حياد كل المرافق العمومية، ونوّه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد التاريخي يوم 25 يوليو الجاري، جاء ذلك خلال اجتماعه مع توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول الاجتماع الوضع العام في البلاد، وما تم الإعلان عنه من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة كالتي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء.

وفي هذا الإطار، تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية ووقع الكشف، إلى حدّ الآن، عن 1700 هجوم الكتروني أو اختراق، وتمّ، إلى حدّ الساعة، سماع   7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.

 


تونس

اختراق موقع

الاستفتاء

الاستفتاء في تونس

اخبار تونس



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء.. المفوض بملف المفقودين في كييف: 7 آلاف جندى أوكرانى غير معروف مصيرهم.. رئيس تونس: لا تسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء على الدستور الجديد.. وبايدن يؤكد تصميمه على تجديد حظر الأسلحة الهجومية

الإثنين، 11 يوليه 2022 10:00 م

بعد عامين من الإغلاق.. وكالات السياحة فى الجزائر تنظم رحلات إلى تونس

الإثنين، 11 يوليه 2022 04:00 ص

الرئيس السيسى لـ"قيس سعيد": أسأل الله أن يديم على شعب تونس نعمة الأمن والاستقرار

الجمعة، 08 يوليه 2022 07:37 م

تونس: 30 مليون دولار قيمة المشاريع الممولة من "يونيسف" ببرنامج التعاون الخماسي

الخميس، 07 يوليه 2022 07:17 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة