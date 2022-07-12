توريد 153 ألف طن قمح حتى اليوم بنسبة 83 % من المستهدف بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل شون وصوامع وبناكر محافظة أسوان، إستقبال الكميات الموردة من محصول القمح لموسم الحصاد 2022 ، والتى وصلت إلى 153 ألفا و252 طنا، حتى الآن منذ بدء الحصاد فى الأول من إبريل الماضى، وذلك بنسبة 83% من المستهدف حتى نهاية الموسم بإجمالى 185.4 ألف طن.

وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن إنتظام منظومة التوريد بشكل كامل، ولا سيما فى ظل تقديم التسهيلات الكبيرة اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم، وتحفيزهم وتشجيعهم طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مجلس المحافظين الأخير لتوريد جميع الكميات التى يتم حصادها وذلك من مختلف الأراضى المنزرعة على مستوى المحافظة بإجمالى مساحات 126.5 ألف فدان لتحقيق المستهدف على الوجه الأكمل.

وأشار، إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم ، وهو الذى يتوازى مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ، ومصادرة أى كميات من القمح ، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح ، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.