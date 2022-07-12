اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 09:38 ص
أكرم القصاص
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تنفيذ 8 حالات إزالة تعديات على أراض زراعية مركز المحلة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 08:38 ص
تنفيذ 8 حالات إزالة تعديات على أراض زراعية مركز المحلة إزالة
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة علي شن حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد بالوحدات المحلية لقرى محلة حسن و بشبيش و الجابرية حيث تم إزالة 8 حالات تعدى بمساحة 8 قيراط و 9 سهم تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة .
 
وأضاف "الجروانى" أن الحملات  شهدت إزالة 2 حالة تعدى بعزبة المصطفية وعزبة حزو بالوحدة المحلية لمحلة حسن متضمنة إزالة سور من البلوك و ردم قواعد تم حفرها لعمل سملات، كما تم إزالة 5 حالات تعدى بعزبة الست و البغدادلى و قرى كفر العبايدة و الجابرية بنطاق الوحدة المحلية للجابرية متضمنة إزالة مبانى بالبلوك و رفع شدة خشبية لعمل سمل و ردم قواعد و انتهت حملة اليوم بإزالة 1 حالة تعدى بالوحدة المحلية لبشبيش متضمنة إزالة مبنى من البلوك بقرية بشبيش.
 
وأشار الى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة في البناء وقد شارك في الحملة المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية ورؤساء الوحدات المحلية لقرى الجابرية و محلة حسن و بشبيش.
 
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