تنفيذ 8 حالات إزالة تعديات على أراض زراعية مركز المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة علي شن حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد بالوحدات المحلية لقرى محلة حسن و بشبيش و الجابرية حيث تم إزالة 8 حالات تعدى بمساحة 8 قيراط و 9 سهم تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة .

وأضاف "الجروانى" أن الحملات شهدت إزالة 2 حالة تعدى بعزبة المصطفية وعزبة حزو بالوحدة المحلية لمحلة حسن متضمنة إزالة سور من البلوك و ردم قواعد تم حفرها لعمل سملات، كما تم إزالة 5 حالات تعدى بعزبة الست و البغدادلى و قرى كفر العبايدة و الجابرية بنطاق الوحدة المحلية للجابرية متضمنة إزالة مبانى بالبلوك و رفع شدة خشبية لعمل سمل و ردم قواعد و انتهت حملة اليوم بإزالة 1 حالة تعدى بالوحدة المحلية لبشبيش متضمنة إزالة مبنى من البلوك بقرية بشبيش.

وأشار الى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة في البناء وقد شارك في الحملة المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية ورؤساء الوحدات المحلية لقرى الجابرية و محلة حسن و بشبيش.