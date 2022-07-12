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تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية بني عبيد في أبو قرقاص بالمنيا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 08:00 ص
تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية بني عبيد في أبو قرقاص بالمنيا جانب من المشروعات
المنيا-حسن عبد الغفار

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ينشر "اليوم السابع" تفاصيل عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى قرية بنى عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى.

حيث يتم تنفيذ المبادرة فى 192قرية و757 تابعا فى 5 مراكز بتكلفة اجمالية حوالى 23 مليار جنيه، وقد تمت إضافة مركزى سمالوط وبنى مزار للمبادرة بواقع 102 قرية.

وتشهد قرية بنى عبيد عدد من المشروعات منها..
1- أعمال توصيل الوصلات المنزلية في قرية أولاد جويد
2- استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية بني عبيد
3- إنشاء نقطة شرطة بني عبيد
4- إنشاء وحدة طب الأسرة ببني عبيد
5- مجمع الخدمات بقرية بني عبيد
6- وحدة طب الأسرة بقرية أولاد جويد


 


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