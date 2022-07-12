تعرف على كيفية تجنب وعلاج لدغات البراغيث والبعوض والحشرات والقراد

كتبت إيناس البنا

لدغات الحشرات قد لا تكون على ما يبدو خطيرة مثل بعض الحيوانات مثل الثعابين أو العقارب - التي تقتل على الفور بلسعة سامة - ولكن لدغات الحشرات التي تبدو غير ضارة يمكن أن تنشر أمراضًا خطيرة مثل فيروس زيكا وحمى الضنك ومرض لايم، والملاريا.

من المنطقي أن تتخذ خطوات لتقليل مخاطر لدغات الحشرات، خاصة إذا كنت تزور مناطق معروفة الأمراض التي تنقلها الحشرات.

وفقا لموقع " timesnownews" توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بالنصائح التالية للمساعدة في منع لدغات الحشرات:

استخدم طارد الحشرات:



للحماية من البعوض والقراد والحشرات الأخرى، استخدم طارد الحشرات الذي يحتوي على 20 إلى 30 % من مادة DEET على الجلد المكشوف والملابس، ولكن اتبع دائمًا التعليمات الموجودة على طارد الحشرات وأعد استخدامه حسب التوجيهات، وتحذيرات الأطباء.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، عند استخدامها وفقًا للتوجيهات، أثبتت وكالة حماية البيئة (EPA) أن المواد الطاردة للحشرات المسجلة آمنة وفعالة، حتى بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات، لا تستخدم طارد البعوض تحت الملابس أو على الجلد المصاب أو المتهيج، إذا كنت ترتدي أيضًا واقيًا من الشمس ، فقم بوضع واقي الشمس أولاً ، واتركه يجف ، ثم ضع طارد الحشرات، استخدم واقي الشمس بكثرة وفي كثير من الأحيان بينما يجب استخدام طارد الحشرات باعتدال.

ارتداء ملابس مناسبة:



إذا كنت تعلم أنك ستخرج ليلًا أو تتنزه في منطقة كثيفة الأشجار، ارتد قمصانًا طويلة الأكمام وسراويل وجوارب وأحذية مغلقة بدلاً من الصنادل، اترك أقل قدر ممكن من الجلد المكشوف، ولمزيد من الحماية.

استخدم الناموسيات التي تمنع دخول الحشرات:



تستخدم الناموسيات بشكل كبير الآن والتي توفر حماية جيدة ضد الحشرات والحشرات، خاصة إذا كنت تخطط للاستمتاع بالهواء الطلق الرائع. تحمي الشبكات من البعوض.

تتوفر الناموسيات المصنوعة من القطن والنايلون والبلاستيك والحرير في مجموعة متنوعة من النسج.