تعرف على أقسام وأهداف المكتبة الباباوية المركزية بالكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر المكتبة الباباوية المركزية فى وادى النطرون إحدى المؤسسات الثقافية الهامة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، وأكد الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية على أهداف المكتبة الباباوية.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أن المكتبة تعمل على توفير مساحة أكاديمية رائدة، وتهيئ بيئة علمية تراثية للدراسة والبحث لكل المهتمين بالقبطيات فى مصر والعالم.

أهداف المكتبة

1 - رفع الوعي المجتمعي بالحقبة القبطية كونها حقبة من تاريخ مصر والشـرق الأوسـط شكلــت جـــزءا أصيـــلا مـن الوجــدان الحضـــاري والتراث الفكري وما يتعلق بذلك من دراسات.

2 - حفـظ الإنتاج المعرفى عن القبطيات الصـادر من هيئـات أكاديميـة معينة بالبحث والتوثيق سواء كان مقروءا (دراسات، موسوعات، كتـب، دوريات، صحف، مجلات) أو مسموعا أو بصريا بمختلف اللغات.

3 - تكثيــف البحـث العلمـي في القبطيـات وما يتبــع ذلك مـن نشـــاط في حركة النشر والترجمة في هذا المجال مع سائر المؤسســات المعنيــةً.

4 - جمع التراث القبطي بكل نوعياتـه وترميمــه وتوثيقــه وتصنيفــه لتسهيل عرضه واتاحته لجمهور الباحثين والدارسـين في مكان واحـــد بالتنسيق مع الأديـرة القبطيــة والقطاعــات الجغرافيــة بالكنيســة والافراد من أصحاب المقتنيات الخاصة.

5 - تنشيط ودعم حلقة تبادل المعرفة ومجتمـع الباحثين محليــا وعالميــا وبالتالي تحقيــق نموذج لمؤسســة مصريــة ثقافيــة ناجحــة ورائــدة قادرة على التفاعل مع مجتمع المعلومات الحديث.

الأقسام

أولا: القاعات:

قاعة الكتاب المقدس

قاعة اللاهوتيات

قاعة المعارف العامة

قاعة التاريخ العام والخاص

قاعة الاجتماعات الرسمية (50 فرد)

قاعة المحاضرات (100 فرد)

قاعة الدوريات

قاعة المالتي ميديا

قاعات متحفية: قلاية البابا شنودة ، المقتنيات الفنية ، عروض تاريخية

ثانيا: الملحقات:

مكاتب الإدارة

مخازن الكتب

معمل الترميم

أماكن القراءة والبحث والاطلاع متصلة بالإنترنت

بيت ضيافة للباحثين من الخارج



المكتبة الباباوية المركزية بالكنيسة



المكتبة الباباوية



جانب من المكتبة الباباوية