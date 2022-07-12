تعرف على أعراض حساسية اللحوم (إنفوجراف)

يكثر تناول اللحوم في عيد الأضحى بكل أنواعها وأشكالها مما يكون لها بعض المضاعفات أحيانًا لكن هل سمعت من قبل عن حساسية اللحوم الحمراء؟

ورغم أن الحساسية الغذائية أمر شائع بين الأطفال والبالغين، إلا أن حساسية اللحوم هي سبب أقل شيوعًا للحساسية الغذائية مقارنة بحليب البقر والبيض والفول السوداني وجوز الشجر وفول الصويا والقمح والمحار والأسماك.

وفقًا لتقرير موقع "healthline" فإنه على الرغم من عدم وجود علاج معروف لحساسية اللحوم، فإن مثل هذه الحساسية نادرة وقد تنحسر الأعراض بمرور الوقت.