تسمم أسرة من 4 أشخاص بالوادى الجديد ومصرع الأم وابنتها ونقل طفلين للمستشفى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أصيبت أسرة مكونة من أم و3 أطفال بحالة تسمم غذائى فى محافظة الوادى الجديد نتيجة تناول أطعمة غير صالحة ولفظت الأم وطفلتها أنفاسهما تأثرا بالمادة السامة فيما نقل الطفلان الآخران إلى مستشفى أسيوط الجامعى، كما أصيب الزوج بحالة انهيار عصبي وتم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد من مستشفى الخارجة التخصصي يفيد بوصول أم وأطفالها الثلاثة وعليهم مظاهر الإعياء نتيجة ادعاء تسمم غذائي وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم حيث توفت الأم وطفلتها الصغيرة، وتم إسعاف الطفلين الآخرين.



وتبين وفاة ميادة ناصر 24 سنة وطفلتها لؤلؤ طارق عبد المجيد و تم نقل كلا من جنا 5 سنوات ومالك 3 سنوات إلى مستشفى أسيوط الجامعي ورفقتهم الزوج الذي أصيب بحالة إنهيار عصبي بعد سماعه خبر وفاة زوجته وطفلته وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بإرسال عينات من الغذاء الذي تناولته الأسرة لمعمل التحليل بوزارة الصحة وتباشر تحقيقاتها لكشف غموض الحادث.