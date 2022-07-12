اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:13 م
أكرم القصاص
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بولندا تعلن ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى 4 ملايين و711 ألفا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:32 ص
بولندا تعلن ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى 4 ملايين و711 ألفا اللاجئون على الحدود البولندية
أ ش أ

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و711 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفبراير الماضي.


وذكر"راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس الاثنين 21 ألفا و600 لاجئ جديد وافدين من أوكرانيا، مقابل 23 ألفا و300 لاجئ يوم الأحد، فيما غادر قرابة مليوني و800 ألف لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.


يذكر أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.


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