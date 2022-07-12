اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 04:07 ص
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انخفاض الإمدادات العالمية للنفط والغاز لتصل إلى 98.8 مليون برميل يوميا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:00 ص
انخفاض الإمدادات العالمية للنفط والغاز لتصل إلى 98.8 مليون برميل يوميا النفط
كتبت - مروة الغول

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تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر أبريل 2022، بنحو 623 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.6 % مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 98.8 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية مايو 2022.
 
وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، إلى انخفاض إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 1.2 % ليصل إلى نحو 64.9 مليون برميل يوميا ، بينما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.5 % لتصل إلى نحو 33.9 مليون برميل يوميا . 
 
وتابع التقرير، الصادر خلال الشهر الجارى ،أنه فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد انخفضت خلال شهر أبريل 2022 بنحو 733 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة 1.8 % مقارنة بمستويات الشهر السابق ، لتصل إلى حوالي 39.2 مليون برميل يوميا ، حيث انخفضت إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 6.5 % لتصل إلى نحو 14.7 مليون برميل يوميا ، بينما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك ، وهي أعضاء في مجموعة أوبك ، بنسبة 1.2 % لتصل إلى نحو 24.5 مليون برميل يوميا .
 

النفط

نفط

الإمدادات النفطية

امدادات الدول الأعضاء بأوبك



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