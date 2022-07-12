انتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقا ببحر شبين الكوم فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، من انتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقا في بحر شبين الكوم بالقرب من منطقة كوبري مبارك، أثناء الاستحمام فى مياه البحر في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم يفيد بغرق طفل أثناء الاستحمام داخل بحر شبين بمنطقة كوبري، وتم الدفع بغواصين إلي مكان الواقعة للبحث عن جثة الطفل، وتم إنتشال جثمان الطفل، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.