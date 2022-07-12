اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 06:58 ص
أكرم القصاص
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اليمن: تدهور حالة خزان النفط "صافر" ينذر بحدوث كارثة تهدد خطوط الملاحة الدولية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 06:00 ص
اليمن: تدهور حالة خزان النفط "صافر" ينذر بحدوث كارثة تهدد خطوط الملاحة الدولية الامم المتحدة
أ ش أ

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قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، إن حالة خزان النفط (صافر) تزداد تدهورًا؛ وهو ما ينذر بحدوث كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية غير مسبوقة في اليمن، وستمتد إلى دول الجوار بل ستصل إلى خليج عدن والمحيط الهندي، وتهدد خطوط الملاحة الدولية في العالم.
 
وأضاف السعدي - في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط - "أن التقارير تفيد بقيام ميليشيا الحوثي بنشر وزرع الألغام البحرية في مناطق واسعة من البحر الأحمر، بما في ذلك حول المنطقة المجاورة بالخزان؛ وهو أمر يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن البحري في البحر الأحمر، ولجهود الأمم المتحدة لمعالجة وضع الخزان.
 
ودعا السعدي - في بيانه، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحوثيين؛ لضمان التزامهم بهذه الخطة، "ونجدد الدعوة للمساهمة في استكمال تمويلها لتجنب آثار الكارثة الوشيكة".
 

اليمن

خزان صافر

اخبار اليمن

الملاحة الدولية



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