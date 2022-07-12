النيابة تطلب التحريات وتصرح بدفن لص لقى مصرعه أثناء سرقته شقة بالعمرانية

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة لص منازل لقى مصرعة بعد اختلال توازنه وسقط من الطابق الخامس بعقار سكنى، أثناء محاولته سرقة شقة فى العمرانية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب بمنور عقار فى العمرانية، حيث تبين أنه خلال محاولته سرقة شقة اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة شاب بمنور عقار فى العمرانية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الجثة لشاب سابق اتهامه فى عدة قضايا، خلال محاولته سرقة شقة بالطابق الخامس، اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.