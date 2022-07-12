النيابة تصرح بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم بحريق شقة سكنية فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم خلال حريق شب داخل شقة يقطنوا بها بدائرة القسم، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

وكانت المعاينة الأولية لجثث الأشخاص المتوفيين كشفت أن سبب الوفاة نتجية اسفكسيا الاختناق وامتلاء الرئتين بغاز ثاني أكسيد الكربون ونقص الأوكسجين أسفر عن إصابتهم بهبوط حاج فى الدورة الدموية مما تسبب في الوفاة.

كما كشفت معاينة النيابة عن تفحم جميع محتويات الشقة وامتلاءها بالأدخنة وتاكل الأبواب والنوافذ وجميع الأجهزة.

كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بمنطقة عين شمس، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.