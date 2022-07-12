الموج عالى.. وضع رايات حمراء على شواطئ غرب الإسكندرية وبحر العجمى ممنوع النزول

الإسكندرية - فريق المحافظات

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في شواطئ الإسكندرية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من إرتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين.

وتحذر محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد في الشواطىء المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطىء التي تم رفع الرايات الحمراء بها وذلك حفاظًا على سلامتهم.

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على كافة شواطئ القطاع الغربي، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطىء القطاع الشرقي، كما تم التشديد على منع النزول نهائيًا في شواطىء العجمي.

وأكد على زيادة عدد الغواصين والمنقذين فضلاً عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغواصين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطىء لإتخاذ كافة سبل الحماية والأمان الرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي كونها من الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين في حال إرتفاع الأمواج.

وأضاف أنه تم توجيه مراقبي الشواطىء باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.