اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المستشار النمساوى: الاتحاد الأوروبى يستعد لغياب روسيا عن تزويد أوروبا بالغاز

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:59 ص
المستشار النمساوى: الاتحاد الأوروبى يستعد لغياب روسيا عن تزويد أوروبا بالغاز المستشار النمساوي كارل نيهمر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن الاتحاد الأوروبي يستعد جيدا لسيناريو لم تعد فيه روسيا تزود أوروبا بالغاز، مشيرا إلى أنه رغم الارتفاع الحاد في الأسعار إلا أنه يرفض تحديد سقف لأسعار الطاقة.


وأشار نيهمر - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إلى أهمية اجتماع مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لمناقشة أزمة الطاقة، موضحا أن بلاده تستعد جيدا للوضع المضطرب في أسواق الطاقة وتتعامل مع حقيقة غياب روسيا عن تزويد أوروبا بالغاز.


وأوضح أن هناك عددا من الدول يرغب حاليا في تحديد سقف مباشر لأسعار الطاقة، مشيرا إلى أن الأمر مازال محل حوار سياسي في النمسا.


يشار إلى أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" توقفت اعتبارا من الأمس بسبب أعمال الصيانة لمدة عشرة أيام؛ بينما تتوقع دول أوروبا أن تتوقف الإمدادات لفترة طويلة بسبب تصاعد الخلاف السياسي الأوروبي الروسي.


وفي سياق متصل، أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، أن الأزمة الدولية الراهنة بسبب الأزمة في أوكرانيا تزداد تعقيدا بسبب "الحصار الروسي على الصادرات الغذائية" والذي قد يتطور ليصل إلى أزمة إنسانية طاحنة خاصة في دول شمال إفريقيا. 


وذكر الوزير - في تصريحات اليوم - أن التطورات الجيوسياسية الحالية تشكل تحديات كبيرة للعالم بأسره وبشكل خاص للدول النامية.


وأوضح أن تداعيات وتأثيرات الحرب في أوكرانيا طالت اقتصادات جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن العديد من الإنجازات التي تحققت في التنمية والرعاية الصحية في السنوات الأخيرة معرضة لخطر الانتكاس.


وبين أن النمسا من خلال وكالة التنمية الوطنية ستواصل جهود مساعدة الدول النامية على تخفيف أعباء أزمتي الغاز والطاقة في المرحلة الراهنة. 


النمسا

كارل نيهمر

الغاز الروسي

روسيا

أوكرانيا

العقوبات على روسيا



الموضوعات المتعلقة

ارتفاع قياسى فى أسعار الكهرباء بالقارة الأوروبية بسبب أزمة الغاز الروسى

الإثنين، 11 يوليه 2022 10:53 م

إمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا عبر أوكرانيا تسجل تراجعا ملحوظا اليوم

الإثنين، 11 يوليه 2022 09:44 ص

اعتراض أوكرانى على تسليم كندا معدات لخط أنابيب "نورد ستريم1" بين روسيا وألمانيا.. برلين ترحب بقرار كندا: مشكلة أمن الطاقة ستقلقنا لعدة سنوات.. ووزير اقتصاد فرنسا: علينا الاستعداد مسبقا لقطع إمدادات الغاز الروسى

الأحد، 10 يوليه 2022 07:27 م

وزير الاقتصاد الفرنسى: علينا الاستعداد مسبقا لقطع كلى لإمدادات الغاز الروسى

الأحد، 10 يوليه 2022 06:31 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة