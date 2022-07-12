المستشار النمساوى: الاتحاد الأوروبى يستعد لغياب روسيا عن تزويد أوروبا بالغاز

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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن الاتحاد الأوروبي يستعد جيدا لسيناريو لم تعد فيه روسيا تزود أوروبا بالغاز، مشيرا إلى أنه رغم الارتفاع الحاد في الأسعار إلا أنه يرفض تحديد سقف لأسعار الطاقة.



وأشار نيهمر - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إلى أهمية اجتماع مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لمناقشة أزمة الطاقة، موضحا أن بلاده تستعد جيدا للوضع المضطرب في أسواق الطاقة وتتعامل مع حقيقة غياب روسيا عن تزويد أوروبا بالغاز.



وأوضح أن هناك عددا من الدول يرغب حاليا في تحديد سقف مباشر لأسعار الطاقة، مشيرا إلى أن الأمر مازال محل حوار سياسي في النمسا.



يشار إلى أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" توقفت اعتبارا من الأمس بسبب أعمال الصيانة لمدة عشرة أيام؛ بينما تتوقع دول أوروبا أن تتوقف الإمدادات لفترة طويلة بسبب تصاعد الخلاف السياسي الأوروبي الروسي.



وفي سياق متصل، أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، أن الأزمة الدولية الراهنة بسبب الأزمة في أوكرانيا تزداد تعقيدا بسبب "الحصار الروسي على الصادرات الغذائية" والذي قد يتطور ليصل إلى أزمة إنسانية طاحنة خاصة في دول شمال إفريقيا.



وذكر الوزير - في تصريحات اليوم - أن التطورات الجيوسياسية الحالية تشكل تحديات كبيرة للعالم بأسره وبشكل خاص للدول النامية.



وأوضح أن تداعيات وتأثيرات الحرب في أوكرانيا طالت اقتصادات جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن العديد من الإنجازات التي تحققت في التنمية والرعاية الصحية في السنوات الأخيرة معرضة لخطر الانتكاس.



وبين أن النمسا من خلال وكالة التنمية الوطنية ستواصل جهود مساعدة الدول النامية على تخفيف أعباء أزمتي الغاز والطاقة في المرحلة الراهنة.