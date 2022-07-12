القبض على 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن في المنيا، القبض علي 3 متهمين بحوزتهم 50 تذكرة لمخدر الهيروين ، لقيامهم بسرقة توك توك بالإكراه بعد استدراجه لمنطقة مقطوعة بمركز العدوة.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا بلاغ من "إ. ف" 29 عاما فلاح، يتهم ثلاثة أشخاص مجهولين بسرقة توك توك يقوده شقيقه الأصغر 14 عاما طالب، بزمام مدينة العدوة، وسرقته بالإكراه ولاذوا بالهرب، بتشكيل فريق بحث جنائي، وبتقنين الإجراءات القانونية وفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمسرح الواقعة تبين صحه البلاغ.

أفادت التحريات الأولية مركز شرطة العدوة أن وراء إرتكاب الواقعة كل من: "م.س.ح" 27 عاما وشهرته يؤنس وشقيقه 25 عاما فلاح مقيمان بمدينة العدوة، و"ر.ح 23 عاما عاطل مقيم بمركز العدوة، وتبين من خلال الكشف الجنائي اتهامهم فى قضايا متنوعة منها حيازة وإتجار فى مواد مخدرة وسرقات متنوعة.

تم نصب عدة أكمنة متحركة وثابتة أسفرت عن ضبط التشكيل العصابي وعثر بحوزتهم على 50 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وسلاح فرد خرطوش وكمية من الذخيرة، وأعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان التوك توك المسروق، وتحرر المحضر برقم 6567/2022جنح مركز العدوة.