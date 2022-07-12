الفرنسية: الرئيس السريلانكي يغادر البلاد على متن طائرة عسكرية برفقة زوجته

وكالات

غادر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا البلاد، على متن طائرة عسكرية متّجهاً إلى المالديف المجاورة بعد احتجاجات شعبية عارمة ضدّه، وفق ما أفاد مسؤولون.

والطائرة العسكرية وهي من طراز أنطونوف-32 أقلعت من المطار الدولي الرئيسي وعلى متنها أربعة أشخاص بينهم الرئيس البالغ 73 عاما وزوجته وحارس شخصي، وفق ما أفاد مسؤولون في سلطات الهجرة وكالة فرانس برس.

وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها، ما دفع المتظاهرين المحتجين على سياسات الرئيس إلى إضرام النار في منزل رئيس الحكومة ويكرمسينغ (كان غائبا عنه)، وأجبروا الرئيس على الفرار من القصر الرئاسي الذي اقتحموه، قبل أن يعلن عزمه الاستقالة الأسبوع المقبل.