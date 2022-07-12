الصحة تكشف 4 تحذيرات مهمة حول اللحوم والفتة.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة تناول الطعام خلال ساعات النهار بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك مشيرة إلى أهمية تناول السلطة الخضراء والفواكه في كل وجبة لتقليل السعرات الحرارية اليومية وامداد الجسم بكمية كافية من الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية للصحة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الافراط فى تناول اللحوم الحمراء والكبد وتابعت: يفضل الطهي بالسبق أو الشواء مشيرة إلى عدم الإفراط في تناول وجبة العشاء ويفضل أن تكون قبل النوم بساعتين مع الابتعاد عن الأطعمة المملحة والمخللات لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يفضل شرب 8 أكواب من الماء موزعة على مدار اليوم مع عدم الإفراط فى شرب الشاي والقهوة والمنبهات، وكذلك التقليل من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة التى تزيد من درجة الحموضة في المعدة وزيادة الوزن ورفع السكر.

وأضافت ضرورة التقليل من تناول الأغذية التي تحتوى على الدهون وخاصة الدهون المشبعة، وكذلك تجنب المقليات مع التقليل من الأغذية الغنية بالكربوهيدرات والنشويات مثل الفتة، والرقاق لأنها تسبب اضطرابات في مستوى السكر وارتفاع ضغط الدم.