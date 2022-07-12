اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف 4 تحذيرات مهمة حول اللحوم والفتة.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:54 م
الصحة تكشف 4 تحذيرات مهمة حول اللحوم والفتة.. اعرف التفاصيل اللحوم
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة تناول الطعام خلال ساعات النهار بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك مشيرة إلى أهمية تناول السلطة الخضراء والفواكه في كل وجبة لتقليل السعرات الحرارية اليومية وامداد الجسم بكمية كافية من الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية للصحة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الافراط فى تناول اللحوم الحمراء والكبد وتابعت: يفضل الطهي بالسبق أو الشواء مشيرة إلى عدم الإفراط في تناول وجبة العشاء ويفضل أن تكون قبل النوم بساعتين مع الابتعاد عن الأطعمة المملحة والمخللات لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يفضل شرب 8 أكواب من الماء موزعة على مدار اليوم مع عدم الإفراط فى شرب الشاي والقهوة والمنبهات، وكذلك التقليل من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة التى تزيد من درجة الحموضة في المعدة وزيادة الوزن ورفع السكر.

وأضافت ضرورة التقليل من تناول الأغذية التي تحتوى على الدهون وخاصة الدهون المشبعة، وكذلك تجنب المقليات مع التقليل من الأغذية الغنية بالكربوهيدرات والنشويات مثل الفتة، والرقاق لأنها تسبب اضطرابات في مستوى السكر وارتفاع ضغط الدم.


الصحة

اللحوم

الفتة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة