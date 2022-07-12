السيطرة على مشاجرة فى سوهاج بسبب خلافات الميراث

سوهاج محمود مقبول

تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى سوهاج بسبب خلافات على الميراث، ولا توجد إصابات بشربة.

تلفقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز دار السلام بين طرفين دون حدوث إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة دائرة مركز دار السلام وتبين أنها بين طرف أول "الفيل.ح" 49 سنة عامل ونجل شقيقه "سامى.أ" 25 سنة عامل، وطرف ثان "حمادة.أ" 29 سنة عامل نجل شقيق الأول وشقيق الثانى، الطرفان يقيمان دائرة المركز وتم ضبط طرفى المشاجرة قرروا حدوث مشادة كلامية فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب دون حدوث إصابات، واتهم الأول من الطرف الأول الطرف الثانى بإشعال النيران بمنزله بسبب خلافات عائلية على الميراث، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.