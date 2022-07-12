اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 09:25 م
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السلطات البولندية تحقق في العثور على متفجرات وسط العاصمة وارسو

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 08:02 م
السلطات البولندية تحقق في العثور على متفجرات وسط العاصمة وارسو الشرطة البولندية
أ ش أ

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قام الادعاء العام في بولندا اليوم الثلاثاء، باستجواب شهود وجمعوا أدلة بعد أنباء عن وضع مشتبه به قذيفة في منطقة مزدحمة وسط العاصمة وارسو.

وقالت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية إن المشتبه به شخص يبلغ من العمر 31 عاما، مضيفة أن السلطات البولندية تنتظر في الوقت الراهن تقريراً بشأن نوع المتفجرات المزروعة.

ولم تتطرق السلطات البولندية إلى أية تفاصيل أخرى بشأن الحادث الذي أوضحت الشبكة الأمريكية أنه وقع على مسافة غير بعيدة من القصر الرئاسي البولندي وبالقرب من منطقة المدينة القديمة السياحية.

 


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