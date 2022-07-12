السبت بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والنتيجة أول أغسطس

كتب لؤى على

تنطلق يوم السبت 16 يوليو الجارى، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية فى 16 مركزا للتصحيح وتستمر نحو 10 أيام، حيث من المتوقع أن تعلن نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية في الأسبوع الأخير من الشهر الجارى أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.

واختتم طلاب الثانوية الأزهرية امتحاناتهم يوم الخميس 7 يوليو، حيث أدى الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى (91392) طالبا وطلاب القسم العلمى (46648) و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.

وكان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، تأجيل امتحانات الدور الثانى للنقل الابتدائى والاعدادى والثانوى لمدة أسبوع، حيث كان مقرر بدء الامتحانات في 16 يوليو القادم ، إلا انه تقرر تأجيلها لمدة أسبوع حتى تتم عمليات تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية في سهولة ويسر، وتقرر أن تنطلق الامتحانات في 23 يوليو على أن تنتهى يوم 3 أغسطس.

كما تقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثانى للشهاداتين الابتدائية والاعدادية والقراءات يوم 10 أغسطس وتنتهى يوم 18 أغسطس.