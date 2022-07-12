اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 08:28 ص
أكرم القصاص
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الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تعبير الشعب عن رأيه بحرية في مشروع الدستور

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 07:00 ص
الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تعبير الشعب عن رأيه بحرية في مشروع الدستور قيس سعيد
أ ش أ

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد؛ ضرورة ضمان حياد كل المرافق العمومية؛ حتى يعبر الشعب عن رأيه بكل حرية في مشروع الدستور، الذي سيؤسس لجمهورية جديدة.
 
جاء ذلك خلال لقاء سعيد بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة نجلاء بودن.
 
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان - أن اللقاء تناول عددا من المحاور أهمّها سير عدد من المرافق العمومية والاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء المقرّر له 25 يوليو الجاري.
 
وجدّد الرئيس التونسي تأكيده على ضرورة العمل المكثف لضمان حياد كل المرافق العمومية حتى يصدع الشعب برأيه بكل حرية في مشروع الدستور الذي سيؤسس لجمهورية جديدة.

تونس

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