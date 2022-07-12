وقال ميزينتسيف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن ما أسماه "النازيون الأوكرانيون" فخخوا مبنى مدرسة زراعية، "وتحت ذريعة ضمان الأمن، تم احتجاز سكان المناطق السكنية القريبة".

وأضاف،"يخطط المسلحون لتفجير المبنى عندما تبدأ القوات الروسية في قصف المنشآت العسكرية في المدينة".

وتابع: إنه بعد ذلك، تخطط كييف لاتهام القوات الروسية بشن ضربات عشوائية على أهداف سلمية.