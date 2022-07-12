الخارجية الأمريكية: بلينكين يرافق بايدن في زيارته للشرق الأوسط غداً

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أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته إلى المملكة العربية السعودية والضفة الغربية وإسرائيل والمقرر أن تبدأ يوم غد الأربعاء وحتى 16 يوليو الجاري.

وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية نشر على موقعها الإلكتروني أن الرحلة تهدف إلى التشاور مع مسؤولي تلك البلدان بشأن مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تعميق العلاقات الأمريكية عبر المنطقة، والأمن الإقليمي، ودعم حل الدولتين، ومواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك تلك التي تشكلها إيران.

وأضاف البيان أنه بعد عقد الاجتماعات في القدس وبيت لحم، سيتجه بايدن وبلينكن في زيارة جدة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر والعراق والأردن لمناقشة جهود التكامل لدعم الاستقرار والازدهار الإقليمي بالإضافة إلى المصالح المشتركة الأخرى.