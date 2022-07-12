الجيش الأمريكي: داعش لا يزال يمثل تهديدا للولايات المتحدة

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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" الإرهابي، لا يزال يمثل تهديدا للولايات المتحدة وشركائها.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، تعليقا على تصفية القائد البارز في التنظيم في سوريا، ماهر العقال، في غارة جوية أمريكية، أنه تم التخطيط بشكل مكثف لهذه العملية لضمان تنفيذها بنجاح.

وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وأنه بالإضافة إلى كونه قائدًا بارزًا في المجموعة، كان العقال مسؤولاً عن السعي الحثيث لتطوير شبكات "داعش" خارج العراق وسوريا.

وقال الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "تؤكد هذه الضربة مجددًا على التزام القيادة المركزية الأمريكية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة لداعش أن التخلص من قادة داعش هؤلاء سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات".

وأضاف بوتشينو أن "داعش لا يزال يمثل تهديدا للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وتحتفظ القيادة المركزية الأمريكية بوجود كاف ومستدام في المنطقة وستواصل مواجهة التهديدات ضد الأمن الإقليمي".