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التعليم العالى: مراجعة موقع التنسيق الإلكترونى تمهيدا لتنسيق الجامعات 2022

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 07:00 ص
التعليم العالى: مراجعة موقع التنسيق الإلكترونى تمهيدا لتنسيق الجامعات 2022 تنسيق الجامعات - ارشيفية
كتب محمد صبحى

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أكد  السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن مكتب التنسيق يواصل الاستعدادات والتجهيزات لموسم التنسيق للقبول بالجامعات للعام الجامعى 2022/2023 على كافة المستويات والاصعدة تمهيدا لبدء اختبارات القدرات بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرة.
 
وقال السيد عطا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يجرى حاليا مراجعة موقع التنسيق الإلكترونى تمهيدا لفتح الموقع أمام الطلاب لحجز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وإلغاء كليات السياحة والفنادق من قائمة الكليات وفقا لقرار وموافقة المجلس الأعلى للجامعات مع اجراء اختبار للموقع .
 
وأضاف المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن يتم أيضا مراجعة الكليات والجامعات على موقع التنسيق خاصة فى ظل قرارات المجلس الأعلى للجامعات باعتماد وإضافة كليات جديدة فى بعض الجامعات، وذلك حتى يكون موقع التنسيق على جاهزية لاستقبال الطلاب.

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