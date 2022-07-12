اليوم السابع
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الارتفاع مستمر عالميا.. 1.78 دولار سعر لتر البنزين فى الدول الأوروبية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 07:00 ص
الارتفاع مستمر عالميا.. 1.78 دولار سعر لتر البنزين فى الدول الأوروبية نفط - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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بلغ متوسط سعر لتر البنزين بالدول الأوروبية 1.78 دولار للتر، وذلك خلال بداية شهر يوليو الجارى وفقا لموقع جلوبال بترول برايس.

 

بلغ سعر لتر البنزين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.32 دولار للتر، وذلك وفقا لموقع جلوبال بترول برايس.

 

وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا إلى 1.47 دولار للتر وذلك بداية شهر يوليو الجارى، حيث توجد فروق ملحوظة ما بين الدول، فتكون الأسعار فى الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير، وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادى المتفوق ولكن فى الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة وذلك وفقا لموقع جلوبال بترول برايس.

 

تعود فروق أسعار البنزين فى الدول المختلفة إلى الدعم الحكومى للبنزين وحجم الضرائب، فيشترى جميع الدول فى العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدى إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.

 

يذكر أن أسواق الطاقة العالمية تشهد ارتفاعات سعرية لأسعار النفط الخام منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تخطت الأسعار حاجز الـ100 دولار للبرميل.

 


أسعار الوقود

سعر الوقود عالميا

أسعار الطاقة



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