الاتحاد الأوروبى يوصى بجرعة تطعيم ثانية ضد كورونا لمن هم فوق الـ 60 عاما

كتب : أحمد علوى

أوصى الاتحاد الأوروبي بإعطاء جرعة تطعيم ثانية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمن هم فوق الـ60 بعام ، وذلك لمواجهة إعادة انتشار الجائحة.

ودعت المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء "ستيلا كيرياكيدس" - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية - الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى تقديم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل فوري لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما والأشخاص المعرضين للخطر.. وحثت "كيرياكيدس" جميع المواطنيين المعنيين بالتوجه للحصول على جرعاتهم المعززة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الحالات الجديدة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 18% في الأسبوع السابق، مع الإبلاغ عن أكثر من 4.1 مليون حالة.

يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي حذرت من انتشار موجة جديدة من طفرات متحور أوميكرون لفيروس كورونا، والتي تسببت في ارتفاع الإصابات مجددا في القارة.