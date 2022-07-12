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الاتحاد الأوروبى يوافق على انضمام كرواتيا لمنطقة اليورو فى يناير 2023

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:27 م
الاتحاد الأوروبى يوافق على انضمام كرواتيا لمنطقة اليورو فى يناير 2023 اليورو والبنك المركزي الاوروبي
فاطمة شوقى

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تستعد كرواتيا للانضمام إلى منطقة اليورو فى 1 يناير 2023 ، حيث أبدى الاتحاد الأوروبى موافقته على الانضمام وتبنى عملة اليورو الموحدة، وفقا لموقع المجلس الأوروبى كونسيليوم.
 
وأشار الموقع إلى أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبى أعطوا الضوء الأخضر النهائى اليوم، الثلاثاء، لكرواتيا لتبنى عملة اليورو الموحدة بداية من يناير 2023.
 
وقال وزير مالية الجمهورية التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي زبينيك ستانيورا "يسعدني بان أهنّئ نظيري زدرافكو ماريتش وكرواتيا برمتها لأنها أصبحت البلد الـ20 الذي ينضم إلى منطقة اليورو".
 
ويشمل الاتحاد الأوروبى 28 دولة آخرهم كرواتيا التى انضمت للاتحاد فى عام 2013، فى حين أن منطقة اليورو تضم 19 دولة، والآن بعد الموافقة على انضمام كرواتيا أصبحوا 20 دولة.

الاتحاد الأوروبى

كرواتيا

منطقة اليورو



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