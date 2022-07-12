الاتحاد الأوروبى: تجميد 13.8 مليار يورو من الأصول الروسية حتى الآن

كتب محمد عبد المجيد

أعلن الاتحاد الأوروبي ، عن تجميد 13.8 مليار يورو من الأصول الروسية حتى الآن، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن صباح اليوم، عن انه وافق على مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار يورو.

وفى سياق الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و711 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس الاثنين 21 ألفا و600 لاجئ جديد وافدين من أوكرانيا، مقابل 23 ألفا و300 لاجئ يوم الأحد، فيما غادر قرابة مليوني و800 ألف لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.

يذكر أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.