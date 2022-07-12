اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 05:24 ص
أكرم القصاص
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الإمارات تثمن الخدمات المقدمة من السعودية للتسهيل على الحجاج

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 05:00 ص
الإمارات تثمن الخدمات المقدمة من السعودية للتسهيل على الحجاج الحج
أ ش أ

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ثمن رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات الدكتور محمد مطر الكعبي، الدور الكبير الذي تقوم به السعودية، وما تقدمه من خدمات متميزة للعمل على راحة الحجاج والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.
 
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن ذلك جاء خلال لقائه مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، وذلك في مكتبه بمنى، حيث أعرب الكعبي عن تقديره للدور الذي الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة السعودية.
 
وأشاد الكعبي بالتعاون المثمر بين الإمارات والسعودية في مختلف المجالات والذي يعكس الروابط القوية بين البلدين.

الامارات

السعودية

الحجاج

موسم الحج



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