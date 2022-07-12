استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بمحافظة قنا تزامنا مع رابع أيام عيد الأضحى

قنا صابر سعيد

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على استمرار توافد المواطنين على المتنزهات العامة وكورنيش النيل في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت إقبالًا كثيفًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق الحيوية تزامنا مع احتفالات العيد.



وقال الداودي، إن المتنزهات العامة قد فتحت أبوابها أمام الزوار منذ الصباح الباكر لليوم الرابع علي التوالي مع تنفيذ حزمة من الإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال دخول وخروج المواطنين من الأبواب، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع تكدس المواطنين، وتشديد الإجراءات الأمنية، وتأمين حركة المواطنين، وتيسير المرور في مناطق الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل.



وكلف محافظ قنا باستمرار رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق ورفع أى مخلفات على مدار الساعة لإعادة الوجه الحضارى والجمالي، موجها بحسن استقبال المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم واستمرار النظافة بالشوارع والميادين، حفاظًا على المظهر الجمالي للمحافظة.



وأشار الداودى إلى ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية مع تكثيف التواجد الأمني وفرق الإسعاف على مدى 24 ساعة في حالة حدوث أية طوارئ، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لتأمين الزوار واستمتاعهم بالحدائق والمسطحات الخضراء وكورنيش النيل ليلًا ونهارًا، مؤكدًا أن جميع المتنزهات وكورنيش النيل مفتوحة لاستقبال الزائرين في جميع الأيام.



وأكد الداودى على استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة المركزية ومتابعة غرف العمليات الفرعية على مستوى الوحدات المحلية والمديريات والمرافق العامة والخدمات في تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين أثناء الإجازة مكلفًا رؤساء المراكز ونوابهم على المتابعة المستمرة لميادين وشوارع ومتنزهات المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ورصد أي شكاوى أو مخالفات من المواطنين خلال تلك الأيام.