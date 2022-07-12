استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والمقاولون الليلة

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم، لتأمين مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، فرقا أمنية لتأمين المباراة، وتأمين ممرات اللاعبين والجماهير وطاقم التحكيم.

ويدرس الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة فيريرا، فريق المقاولون العرب بالفيديو عبر مشاهدة بعض المباريات الأخيرة للفريق قبل مواجهته فى الجولة الـ24 للدورى، والتى من المتوقع أن تشهد صراعا قويا بين الفريقين نظرا للموقف السيئ لذئاب الجبل بجدول الترتيب، خاصة أنه يعانى من الهبوط للقسم الثانى.

وحذر فيريرا لاعبيه خلال الأيام الماضية من قوة المباريات، خاصة مع الأندية التى تصارع من أجل البقاء، مؤكدا أنهم سيخوضون اللقاءات بكل شراسة من أجل حصد أى نقطة تعينهم على البقاء بجدول الترتيب فى ظل المنافسة المشتعلة بالدورى بين أكثر من نادٍ.

ويرفض فيريرا المساس بالتشكيل الأساسى خلال المباريات المقبلة، لذا فمن المتوقع أن يجد بعض اللاعبين العائدين من الإصابة صعوبة فى دخول التشكيلة الأساسية مثل محمود علاء وأحمد فتوح وطارق حامد فى ظل رغبة المدير الفنى فى ثبات التشكيل الذى يحقق له النتائج المرجوة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.