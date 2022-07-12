اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:36 ص
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إيلون ماسك ردا على إهانة ترامب: أيامه فى السياسة يجب أن تنتهى

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:31 ص
إيلون ماسك ردا على إهانة ترامب: أيامه فى السياسة يجب أن تنتهى ايلون ماسك وترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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رد الملياردير الأمريكي ايلون ماسك مؤسس شركة تسلا وسبيس اكس مساء الاثنين على هجوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عليه بعد ان أشار الأول الى نيته في الانسحاب من شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار.

 

 

غرد ماسك عبر حسابه في تويتر أنه يعتقد أن الوقت قد حان لترامب "لتعليق قبعته والإبحار حتى غروب الشمس"، وفي سلسلة تغريدات ، قال ماسك إنه "لا يكره" ترامب ، لكن أيامه في طليعة السياسة يجب أن تنتهي.

وأشار ماسك أيضًا إلى أن الديمقراطيين يمكّنون ترامب من العودة المحتملة إلى البيت الأبيض - وهو ما قال إنه ينبغي أيضًا إيقافه، وأضاف: "يجب على الديمقراطيين أيضًا إلغاء الهجوم لا تفعلوا ذلك حتى تكون طريقة ترامب الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي استعادة الرئاسة".

ثم سأل أحد مستخدمي تويتر ماسك عن المشكلات التي واجهها مع رئاسة ترامب ، فأجاب: "نعم ، لكن الكثير من الدراما. هل تريد حقًا ثورًا في حالة متجر صيني كل يوم !؟"، ثم اقترح ماسك أن يكون "الحد الأقصى القانوني للسن" لبدء ولاية رئاسية هو 69 عامًا"

الرئيس السابق دونالد ترامب يبلغ من العمر 76 عامًا، وسيكون عمره 78 عامًا في عام 2024 ، وسيبلغ 82 بنهاية فترة ولاية ثانية ، إذا تم انتخابه، بينما يبلغ الرئيس جو بايدن 79 عامًا، سيكون عمره 81 عامًا إذا ترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، وسيبلغ 85 عامًا في نهاية فترته الثانية ، إذا أعيد انتخابه.

وتابع ماسك: "سيكون ترامب في الثانية والثمانين من عمره في نهاية المدة، وهو أكبر من أن يصبح الرئيس التنفيذي لأي شيء، ناهيك عن الولايات المتحدة".

كما توقع ماسك عام 2024 قائلاً إن الرئيس بايدن لن يكون قادرًا على هزيمة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وكتب ماسك: "إذا خاض ديسانتيس ضد بايدن في عام 2024، فسيفوز بسهولة - فهو لا يحتاج حتى إلى تنظيم حملة".

 


ايلون ماسك

تويتر

بايدن

ترامب

اخبار أمريكا

تسلا



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