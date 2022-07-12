إنقاذ 59 شخصًا من الغرق بشواطئ رأس البر

دمياط - فريق المحافظات

قال المحاسب وليد الشهاوى، رئيس مجلس مدينة رأس البر، إنه تم تزويد شواطئ المدينة بعدد من الخدمات بالتزامن مع استقبال رواد المدينة لقضاء إجازة عيد الأضحي المبارك، لافتا إلى أنه تم تزويد الشواطئ باكثر من 33 برج لمراقبة رواد الشواطئ، فضلا عن تزويدها بمخيمات تجميع الأطفال المفقودين، إلى جانب تواجد سيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ بطول الشاطئ.

وأضاف رئيس مجلس مدينة رأس البر، أنه تم إنقاذ 59 شخصًا من الغرق، بالإضافة إلى تجميع 117 طفلًا مفقودًا بنقاط تجميع الأطفال المفقودة وتسليمهم لذويهم.

وشهدت مدينة رأس البر إقبالًا واسعًا اليوم من قبل المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحي المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كما بدأت رحلات اليوم الواحد تتوافد على المدينة، إلى جانب توافد أهالى محافظة دمياط لقضاء إجازة العيد على شواطئ المدينة.