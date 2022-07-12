إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد بالقنطرة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد أمام دوران شطا بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين لمستشفى ابوخليفة للطوارئ، لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد امام دوران شطا دائرة المركز.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من شريف محمد حفني 42 عاما مقيم بالقنطرة غرب وأصيب باشتباه كسر في الفقرات العنقية واشتباة كسر في الذراع الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، والسيد أحمد محمود 62 عاما مقيم بالقنطرة غرب وأصيب بسحجات وكدمات بالجسم، والطفل يونس محمد صبري،، شهرين مقيم بالقنطرة غرب وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم، والطفلة تاليا محمد فتحي عام واحد تقيم بالقنطرة غرب وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم، وشاهنده بدر محمد 28 عاما مقينة بالقنطرة غرب، ومحمد مدحت محمد 31 عاما مقيم بالإسماعيلية وأصيب بسحجات وكدمات بالجسم، ورضا محمد أبواليزيد 62 عاما مقيمة بالقنطرة غرب وأصيبت باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباة كسربالذراع الأيمن، وسحجات وكدمات بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.