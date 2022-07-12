اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بطريق خط 13 بطوخ

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:08 م
إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بطريق خط 13 بطوخ حادث - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق خط 13 بنها القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إصابة 5 أشخاص، بسبب حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك، بين قرية بلتان وقرية العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فيما تمكن رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية للطريق من جديد.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع توك توك، بين قرية بلتان وقرية العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ.

 على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم على طريق خط 13 بنها القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بين سيارة ملاكي مع توك توك، في المنطقة بين قرية بلتان وقرية العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم، "نجلاء محمد رضا"، 45 سنة، و"أية يوسف عبد العليم"، 21 سنة، و"أسماء يوسف عبد العليم"، 18 سنة، و "أميرة يوسف عبد العليم"، 23 سنة، و"حمزة محمد بيومى"، 30 سنة، وجميعهم مقيمين العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ.


وجرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

مرور القليوبية

حادث تصادم

طريق خط 13

بنها القناطر الخيرية

طوخ

العمار الكبرى

سيارة ملاكي

توك توك



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة