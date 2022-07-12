إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بطريق خط 13 بطوخ

شهد طريق خط 13 بنها القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إصابة 5 أشخاص، بسبب حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك، بين قرية بلتان وقرية العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فيما تمكن رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية للطريق من جديد.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع توك توك، بين قرية بلتان وقرية العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ.
على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم على طريق خط 13 بنها القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بين سيارة ملاكي مع توك توك، في المنطقة بين قرية بلتان وقرية العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم، "نجلاء محمد رضا"، 45 سنة، و"أية يوسف عبد العليم"، 21 سنة، و"أسماء يوسف عبد العليم"، 18 سنة، و "أميرة يوسف عبد العليم"، 23 سنة، و"حمزة محمد بيومى"، 30 سنة، وجميعهم مقيمين العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ.
وجرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بطريق خط 13 بطوخالثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:08 م
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شهد طريق خط 13 بنها القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إصابة 5 أشخاص، بسبب حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك، بين قرية بلتان وقرية العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فيما تمكن رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية للطريق من جديد.
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