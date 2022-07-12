إصابة شخص فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى بالغربية

شهد طريق "زفتى - السنطة" بمحافظة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى، ما أسفر عن إصابة شخص "سائق السيارة" بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى مستشفي السنطة المركزي لتلقي العلاج.
وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق " زفتي - السنطة "، ما أسفر عن إصابة شخص " سائق الدراجة النارية " بجروح وكدمات متفرقة بانحاء الجسد ،علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث مدعومة بسيارة إسعاف وتم نقله الي المستشفي لتلقي العلاج، وتم إعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق والسيطرة على النيران التي اندلعت من الدراجة بعد سقوطها ، وتم رفع أثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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