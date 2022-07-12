إصابة شخص فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى بالغربية

الغربية: محمد طارق

شهد طريق "زفتى - السنطة" بمحافظة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى، ما أسفر عن إصابة شخص "سائق السيارة" بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى مستشفي السنطة المركزي لتلقي العلاج.