اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:19 م
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إصابة شاب 28 سنة بسكتة دماغية محيرة.. اعرف القصة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:00 ص
إصابة شاب 28 سنة بسكتة دماغية محيرة.. اعرف القصة السكتة الدماغية
فاطمة ياسر

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نشر موقع "إكسبريس" قصة لرجل يبلغ من العمر 28 عاما، ويتمتع بصحة جيدة، اسمه كريس جونسون، تعرض لفقدان البصر فى عينه اليمنى عند الاستيقاظ للذهاب للعمل فى الصباح، وشعر بفقدان الإحساس فى نصفه اليمين، وقام بالاتصال بعربة الإسعاف وعند اقتراب وصولها أصبح غير قادر على التحدث. 

وقال كريس، شعرت بالرعب والخوف فى اللحظات التى أنتظر بها عربة الإسعاف، بسبب ما شعرت به من فقدان الرؤية والإحساس فى الجانب الأيمن من جسدى، خاصة أننى انتظرت للحظات لأننى كنت معتقدا أن هذا الشعور سيختفي، وعند وصول عربة الإسعاف والكشف على أكد المسعف أنه من الصعب أن تكون جلطة بسبب صغر سني.

وأوضح الموقع أنه فور وصول كريس لمستشفى لندن الملكي، خضع للفحوصات اللازمة وأكتشف أنه يعاني من سكتة دماغية، حيث إنه يعاني من ثقب في القلب لم يكن يعلم به من قبل، ومرت الجلطة من خلال الفتحة بين جانبي قلب كريس وسدت أحد الأوعية الدموية في المخ.

وأكد كريس أنه شخص صحي ورشيق، ويحافظ علي صحته بشكل ملحوظ، ولم يكن يعلم على الإطلاق أنه يعاني من ثقب في القلب.

وقدم الموقع، أبرز وأهم الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية، ومنها:

- ميلان الوجه على جانب واحد، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام، أو يتدلى فمه أو عينه.

- قد لا يتمكن الشخص من رفع الذراعين بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة.

- قد يتعرض الشخص المصاب بالسكتة الدماغية لكلامه غير واضح أو مشوه، أو قد لا يتمكن الشخص من التحدث.

- شلل تام فى جانب واحد من الجسم.

- فقدان الرؤية المفاجئ أو تشوش الرؤية.

- الدوخة.

- صعوبة فهم ما يقوله الآخرون.

- مشاكل التوازن والتنسيق.

- صعوبة البلع.

- صداع مفاجئ وشديد ينتج عنه ألم شديد .

- فقدان الوعى.

سكتة دماغية
سكتة دماغية

السكتة الدماغية

أعراض السكتة الدماغية

قصة شاب عاني من السكتة الدماغية



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