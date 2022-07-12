اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 06:11 م
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إصابة شاب بحالة إعياء بعد تناوله مبيد حشري عن طريق الخطأ فى قنا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 05:27 م
إصابة شاب بحالة إعياء بعد تناوله مبيد حشري عن طريق الخطأ فى قنا إسعاف -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أُصيب شاب، اليوم الثلاثاء، بحالة إعياء إثر تناوله مبيد حشري عن طريق الخطأ بقرية الخوالد التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلي المستشفى.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة "حمدى. م" 18 عاماً، مقيم بقرية الخوالد بمركز أبوتشت، بحالة إعياء إثر تناوله مبيد حشري عن طريق الخطأ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.


اصابة شاب

تناول مبيد حشري

مركز ابوتشت

اخبار قنا



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