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إجراءات سريعة للاستعلام عن مخالفات السيارات إلكترونيا.. التفاصيل

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 04:00 ص
إجراءات سريعة للاستعلام عن مخالفات السيارات إلكترونيا.. التفاصيل أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتيح لكافة قائدي السيارات، طرق جديدة إلكترونيا للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أون لاين بدون الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية.
 
ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهى:
 
ـ الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.
 
ـ اختر خدمات المرور.
 
ـ اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
 
ـ كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.
 
ـ اضغط على عرض المخالفات المرورية.
 
ـ سيتم اتاحة الغرامات المالية للمخالفات
 
ـ فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.
 
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على المواظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.
 
 
 

ادارة المرور

الاستعلام عن المخالفات

اخبار عاجلة

مخالفات السيارات



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