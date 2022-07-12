أمين التعاون الإسلامي يثمن ما قدمته السعودية للحجاج من مختلف أنحاء العالم

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ثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ما قدمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما وفرته لكل ما يلزم لخدمة إقامة المشاعر المقدسة للحجاج من مختلف أنحاء العالم الإسلامي والعالم كله.



وأعرب طه - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - عن تقديره الكبير للرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، مؤكدًا أن تقديم التسهيلات والخدمات للحرمين الشريفين يعد شرفاً عظيماً ومسؤولية كبيرة تبادر المملكة للقيام بها بكل إخلاص وسخاء وعطاء.



وجدد الأمين العام تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، وإلى الشعب السعودي بمناسبة نجاح المملكة في تنفيذ خطط الحج لعام 1443، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عاماً بعد عام.