أسعار النفط تسجل 105.29 دولار لبرنت و102.14 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم ، 105.29 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى ،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 102.14دولار للبرميل.

وأكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن الاتحاد الأوروبي يستعد جيدا لسيناريو لم تعد فيه روسيا تزود أوروبا بالغاز، مشيرا إلى أنه رغم الارتفاع الحاد في الأسعار إلا أنه يرفض تحديد سقف لأسعار الطاقة.

وأشار نيهمر - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إلى أهمية اجتماع مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لمناقشة أزمة الطاقة، موضحا أن بلاده تستعد جيدا للوضع المضطرب في أسواق الطاقة وتتعامل مع حقيقة غياب روسيا عن تزويد أوروبا بالغاز.

وأوضح أن هناك عددا من الدول يرغب حاليا في تحديد سقف مباشر لأسعار الطاقة، مشيرا إلى أن الأمر مازال محل حوار سياسي في النمسا.