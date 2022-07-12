أسرة شيرين أبو عاقلة فى رسالة إلى بايدن: لو قتلت فى أوكرانيا لكان الوضع مختلفا

كتبت: نهال أبو السعود

تقدمت اسرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة ، الصحفية الفلسطينية التي اغتالتها قوات الاحتلال قبل أشهر، وتحمل الجنسية الأمريكية، بخطاب إلى البيت الأبيض، للمطالبة بلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته التي يجريها للمنطقة وتشمل الأراضي المحتلة، مستنكرة تجاهل واشنطن للحدث في محاولة لحماية إسرائيل من المسائلة القانونية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان الثلاثاء، قالت أسرة الشهيدة إن حادث مقتلها لو كان في أوكرانيا لكان للإدارة الأمريكية موقفاً مختلفاً، حيث كتب أنطون ، شقيق أبو عاقلة إلى الرئيس الامريكي يعبر فيه عن حزن وغضب وشعور بالخيانة لدى عائلته بعد أن خلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن القوات الإسرائيلية "مسؤولة على الأرجح" عن إطلاق النار على شقيقته في الضفة الغربية بمدينة جنين في مايو لكنها لم تجد أي سبب للاعتقاد بأن هذا كان متعمدا.

وقالت الرسالة إلى بايدن إن تقييم وزارة الخارجية كان "تبرئة" بالنظر إلى ثقل الأدلة التي تظهر أن أبو عاقلة قتلت من قبل الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تقرير للأمم المتحدة قال إن الجنود أطلقوا الرصاص التي يبدو أنه موجه بشكل جيد لها ولصحفيين آخرين.

واتهمت الأسرة البيت الأبيض بتبني استنتاجات الحكومة الإسرائيلية فى نية واضحة لتقويض الجهود نحو العدالة والمساءلة عن مقتل شيرين.

وقالت العائلة في الرسالة الموجهة للرئيس الامريكي: "لا يمكن النظر إلى تصرفات إدارتكم إلا على أنها محاولة لمحو قتل شيرين خارج نطاق القضاء وزيادة ترسيخ الإفلات الممنهج من العقاب الذي تتمتع به القوات والمسؤولون الإسرائيليون لقتل الفلسطينيين بشكل غير قانوني".

وقالت ابنة أخت الصحفية لينا أبو عاقله لصحيفة الجارديان، إن طلب لقاء بايدن بعد وصوله إلى القدس يوم الأربعاء قوبل بالصمت من البيت الأبيض، واتهمت واشنطن بوضع المصالح الإسرائيلية على اكتشاف حقيقة وفاة مواطن أمريكي.

وتابعت: "من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول دفن القضية إنهم يحاولون التستر عليها.. إذا قُتلت شيرين في أوكرانيا ، أنا متأكد بنسبة 100% أن رد الفعل كان سيكون مختلفًا تمامًا. كان من الممكن اتخاذ إجراء منذ اليوم الأول. كان من الممكن أن تكون هناك مساءلة. كان يمكن أن يكون هناك تحقيق شفاف ومستقل. وكان من الممكن أن تتحقق العدالة ".

في الأسبوع الماضي ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية ، الفريق مارك شوارتز ، "مُنح حق الوصول الكامل" إلى التحقيقات الإسرائيلية والفلسطينية في القضية ، وكذلك الإشراف على "فحص جنائي تفصيلي للرصاصة التي قتلتها.