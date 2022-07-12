أخبار مصر.. طقس حار بالقاهرة الكبرى غدا وشديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأنشطة الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

التضامن: عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة الخميس

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عودة أول أفواج حج الجمعيات إلى القاهرة بدءًا من يوم الخميس المقبل؛ حيث يعود حجاج محافظة الجيزة وعددهم 225 حاجًا من مطار جدة إلى القاهرة.

وقالت الوزارة، أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج ، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات وعددهم 3000 حاج إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة وعددهم 1100 حاج، أما المجموعة الثانية وبلغ عددها 1900 حاج، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

وأكدت الوزارة إن إدارة البعثة ستبدأ في تفويج المجموعة التي بدأت رحلتها من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، بداية من غد الأربعاء 13 يوليو، على أن يتم استكمال تفويجهم تواليا إلى المدينة حتى بداية الأسبوع المقبل، كما أن البعثة نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار بقرية الحجاج قبل معاد السفر بـ6 ساعات.

كما توفّر البعثة خدمة نقل الحقائب للحجاج سواء من جدة أو المدينة، منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات الوصول (مكة المكرمة - المدينة المنورة - القاهرة).

السلطات الليبية تعلن غرق ثلاثة مواطنين مصريين على شواطئ صبراتة

أعلنت السلطات الليبية، أمس الإثنين، غرق ثلاثة أشقاء يحملون الجنسية على شواطئ مدينة صبراتة غرب البلاد، مشيرا إلى تمكن هيئة الوطنية فى ليبيا من انتشال جثة مواطن مصرى، والبحث عن جثامين اثنين آخرين أشقاء على شواطئ صبراتة.

وأكدت هيئة السلامة الوطنية الليبية، إنقاذ ثلاثة آخرين من الغرق في منطقة تاجوراء، موضحة أنها تلقت بلاغا يفيد بغرق ثلاثة مصريين الأحد، حيث خرجت دورية تابعة للإنقاذ البحرى، وجرى إخراج أحدهم وجارٍ البحث على الشخصين الآخرين.

وفي الواقعة الثانية، خرجت فرقة البحث والإنقاذ بوحدة الإنقاذ البحري تاجوراء، استجابة للبلاغ الوارد عن وجود حالات غرق بمصايف 32 بتاجوراء، حيث جرى إنقاذ ثلاثة وتوفي شخص رابع.

في سياق آخر، أكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولاى أورلاندو، التزام بلاده بالعمل مع فرنسا من أجل مساعدة الليبيين فى حل المختنق الحالى والذهاب إلى الانتخابات.

ناسا: رصدنا بصمة المياه فى سحب أحد الكواكب على بعد 1150 سنة ضوئية

أكدت وكالة ناسا، أنها رصدت بصمة المياه في سحب كوكب على بعد 1150 سنة ضوئية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت وكالة ناسا عن صور جديدة للكون من تليسكوب "جيمس ويب" الفضائي، اليوم الثلاثاء.

وتظهر الصور "خماسية ستيفان"، وهي مجموعة مكونة من خمس مجرات تقع على بعد 290 مليون سنة ضوئية.

وفقًا لوكالة الفضاء الدولية، فإن الصورة "تحتوى على أكثر من 150 مليون بيكسل وتم بناؤها من حوالي 1000 ملف صور منفصل".

تسمم أسرة من 4 أشخاص بالوادى الجديد ومصرع الأم وابنتها ونقل طفلين للمستشفى

أصيبت أسرة مكونة من أم و3 أطفال بحالة تسمم غذائى فى محافظة الوادى الجديد نتيجة تناول أطعمة غير صالحة ولفظت الأم وطفلتها أنفاسهما تأثرا بالمادة السامة فيما نقل الطفلان الآخران إلى مستشفى أسيوط الجامعى، كما أصيب الزوج بحالة انهيار عصبي وتم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد من مستشفى الخارجة التخصصي يفيد بوصول أم وأطفالها الثلاثة وعليهم مظاهر الإعياء نتيجة ادعاء تسمم غذائي وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم حيث توفت الأم وطفلتها الصغيرة، وتم إسعاف الطفلين الآخرين.

وتبين وفاة ميادة ناصر 24 سنة وطفلتها لؤلؤ طارق عبد المجيد و تم نقل كلا من جنا 5 سنوات ومالك 3 سنوات إلى مستشفى أسيوط الجامعي ورفقتهم الزوج الذي أصيب بحالة إنهيار عصبي بعد سماعه خبر وفاة زوجته وطفلته وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بإرسال عينات من الغذاء الذي تناولته الأسرة لمعمل التحليل بوزارة الصحة وتباشر تحقيقاتها لكشف غموض الحادث.

الأوقاف: بدء تطبيق الدروس العلمية الأحد المقبل فى 100 مسجد

نشرت وزارة الأوقاف،عبر موقعها الإلكتروني بيانًا بأول مائة مسجد تطبق الدروس العلمية والدعوية المنهجية، والتي سيبدأ تطبيقها بدءًا من يوم الأحد المقبل بين المغرب والعشاء، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال رسائلها المتعددة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق سلسلة الدروس المنهجية للأئمة المتميزين بالمساجد الكبرى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بواقع درس منهجي أسبوعيا وفق التخصص العلمي والتميز الدعوي لكل منهم، بحيث تتكامل الجهود في كل منطقة لتغطية كافة الجوانب الشرعية العلمية التخصصية وتكليف رئيس القطاع الديني بمتابعة التنفيذ.